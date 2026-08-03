Москва3 авгВести.Импорт сырой нефти из России в Индию в июле достиг рекордного показателя в 2,8 млн баррелей в сутки – это больше половины закупок страны, пишет газета The Times of India.
Отмечается, что объем закупок у России достиг самого высокого уровня с начала украинского конфликта в 2022 году.
В июле Индия импортировала более 5 млн баррелей нефти в сутки, больше половины объема - из России, указывает издание.
Поставки из России выросли с 2,7 млн баррелей в сутки в июне до 2,9 млн баррелей в сутки, в результате ее доля в импорте нефти в Индию достигла 55,5%говорится в сообщении
Как отметил ведущий аналитик Kpler Никхил Дубей, российские поставки нефти "вновь доказали свою надежность" на фоне кризиса вокруг Ирана. При этом индийские НПЗ на фоне нормализации ситуации в Ормузском проливе увеличили закупки и у ближневосточных поставщиков, добавляет газета.
Ранее власти Индии подтверждали готовность поставить в Россию топливо, если возникнет такая необходимость.