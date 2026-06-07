Москва7 июнВести.Организация ОПЕК+ приняла решение о продлении до конца декабря текущего года периода компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Это следует из коммюнике организации по итогам встречи.
Ранее Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман объявили об увеличении предельного уровня добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки.
Страны также подтвердили намерение полностью компенсировать любые объемы перепроизводства с января 2024 года. Период компенсации будет продлен до конца декабря 2026 годаговорится в документе
Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал ОПЕК эффективной. По его словам, организацию необходимо сохранять, чтобы использовать ее возможности для снижения волатильности мировых цен и обеспечения энергетической безопасности в мире.