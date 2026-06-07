ОПЕК+ продлит период компенсации перепроизводства нефти до конца 2026 года

Страны ОПЕК+ будут компенсировать сверхдобычу нефти до конца 2026 года ОПЕК+ продлит период компенсации перепроизводства нефти до конца 2026 года

Москва7 июн Вести.Организация ОПЕК+ приняла решение о продлении до конца декабря текущего года периода компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Это следует из коммюнике организации по итогам встречи.

Ранее Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман объявили об увеличении предельного уровня добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки.

Страны также подтвердили намерение полностью компенсировать любые объемы перепроизводства с января 2024 года​​​. Период компенсации будет продлен до конца декабря 2026 года говорится в документе

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал ОПЕК эффективной. По его словам, организацию необходимо сохранять, чтобы использовать ее возможности для снижения волатильности мировых цен и обеспечения энергетической безопасности в мире.