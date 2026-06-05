Новак: РФ не против выхода стран из ОПЕК+, но считает организацию эффективной

Новак заявил, что РФ не против выхода стран из ОПЕК+ Новак: РФ не против выхода стран из ОПЕК+, но считает организацию эффективной

Москва5 июн Вести.Россия не против выхода стран из ОПЕК+, но считает организацию эффективной. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

По его словам, ОПЕК+ действует только на добровольных началах, поэтому государства могут войти и выйти из организации тогда, когда сами посчитают нужным.

Мы считаем, что это эффективный инструмент и его надо сохранять для того, чтобы использовать эти возможности взаимодействия, кооперации для отрасли в первую очередь, для снижения волатильности мировых цен, для создания таких долгосрочных условий привлечения инвестиций и обеспечения энергетической безопасности в целом по миру. А потребление энергоресурсов будет расти, и поэтому, конечно, роль [организации] будет сохраняться, [будет] достаточно высокой. Посмотрим, как будут развиваться события. Различные факторы влияют на принятие таких решений, но они суверенны сказал Новак

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что разрешение ситуации в Ормузском проливе может привести к распаду альянса Организации стран – экспортеров нефти и ряда других государств (ОПЕК+).