Москва6 апр Вести.Решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти останется "на бумаге" из-за перекрытия Ормузского пролива. Такое мнение ИС "Вести" озвучил инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Он добавил, что такие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ, не имеют возможности увеличить добычу нефти из-за закрытого пролива.

ОПЕК+ уже говорила о том, что собирается увеличить добычу нефти. Правда, речь идет не об очень существенных увеличениях добычи, но тем не менее об увеличении добычи, чтобы сдержать рост цен на нефть. Но, с другой стороны, это увеличение добычи может носить символический характер, так как ряд ближневосточных стран, в том числе Саудовская Аравия и Арабские Эмираты, просто физически не могут сильно увеличить добычу из-за того, что перекрыт Ормузский пролив. Поэтому решение ОПЕК+ об увеличении добычи, скорее всего, останется во многом только на бумаге рассказал Суверов

Ранее эксперт заявил, что ситуация на топливном рынке РФ остается стабильной, а меры ограничения экспорта бензина связаны с сезонными факторами.