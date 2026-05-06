Суверов: нефть из РФ может частично заместить поставки с Ближнего Востока

Нефть из России может частично заместить поставки с Ближнего Востока Суверов: нефть из РФ может частично заместить поставки с Ближнего Востока

Москва6 мая Вести.Российская нефть может частично заместить поставки топлива с Ближнего Востока, которые прекратились после блокады Ормузского пролива. Такое мнение ИС "Вести" озвучил инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Суверов.

Он добавил, что многие страны уже начали закупать нефть из России.

Из-за того, что перекрыт Ормузский пролив, в мире наблюдается дефицит нефти, и Россия вполне может частично заместить ближневосточную нефть, поэтому многие страны-импортеры нефти сейчас начали покупать нефть вновь в России. Во-первых, это Япония, во-вторых, вероятно, будут покупать и уже покупают ряд стран Юго-Восточной Азии, в частности, речь шла о Таиланде, также будет покупать и покупает Турция, некоторые страны Африки. Поэтому я думаю, что вполне частично ближневосточная нефть может быть заменена российской рассказал эксперт

Ранее Суверов заявил, что полный переход Евросоюза на возобновляемые источники энергии не является возможным. Максимальная возобновляемая доля, по его мнению, составляет 45% к 2030 году.