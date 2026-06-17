Возвращение добычи нефти в Персидском заливе к прежним уровням не будет быстрым Эксперт Симонов: для возврата прежних объемов добычи нефти нужно время

Москва17 июн Вести.Вопрос регулирования судоходства в Ормузском проливе остается нерешенным, а энергетическая инфраструктура пострадала от ударов – эти факторы не позволят быстро вернуться к прежним объемам добычи нефти. Таким мнением с ИС "Вести" поделился директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Пока вопрос о том, как будет регулироваться судоходство в Ормузе, не решен. Но это еще не все. Многие страны, и не только Иран, оказались в зоне военных действий. Нефтяные объекты были поражены, добыча во всех странах залива сократилась. Это означает, что какое-то время уйдет на то, чтобы ее реанимировать. То есть опять же моментального возвращения к прежним уровням добычи не будет объяснил Симонов

Ранее аналитик Кирилл Бахтин заявил, что снятие ограничений на добычу и продажу иранской нефти никак не скажутся на сделке ОПЕК+. По мнению эксперта, причиной является то, что для Тегерана ранее не было установлено никаких квот нефтедобычи.