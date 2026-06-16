Аналитик объяснил, как снятие санкций с Ирана скажется на добыче нефти ОПЕК+ Снятие санкций с Ирана не повлияет на сделку стран ОПЕК+ по добыче нефти

Москва16 июн Вести.Снятие ограничений с Ирана на добычу и продажу нефти никак не скажется на сделке стран ОПЕК+, так как для Тегерана не было установлено никаких квот по нефтедобыче. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель центра по аналитике российских акций "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин.

Сделка ОПЕК+, особенно семь стран, которые добровольно выполняют ограничения, она не зависит от Ирана. Иран формально входит в ОПЕК+, но для Ирана не установлены никакие квоты по нефтедобыче. Как для Ирана, так и для Венесуэлы и Ливии не существует определенных квот. Поэтому тот факт, что Иран выйдет или нарастит объем нефтедобычи, он на сделку ОПЕК, на ОПЕК+, на действия других семи участников влиять не должен объяснил аналитик

Ранее 17 стран присоединились к совместному заявлению Франции, Италии, Великобритании и Германии о возможном снятии санкций с Ирана после подписания им меморандума с США. Это означает, что Исламскую Республику избавят от ограничений по добыче нефти, что вызывает некоторые опасения в экспертном сообществе о влиянии на сделку стран ОПЕК+.