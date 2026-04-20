Иран не заинтересован в сильном повышении цен на нефть, считает экономист Экономист Колташов: Иран не заинтересован в сильном повышении цен на нефть

Москва20 апр Вести.Иран не заинтересован в сильном повышении цен на нефть, так как это приведет к сокращению потребления ископаемого топлива, из-за чего контроль над Ормузским проливом потеряет свою значимость. Об этом директор Института нового общества, экономист и политолог Василий Колташов сообщил в интервью ИС "Вести".

По его мнению, цена на нефть будет составлять около 100 долларов за баррель.

Перекрытие Ормузского пролива будет означать повышение цен на нефть, пусть и не очень радикально. То есть речь не идет даже о 120 долларах за баррель, это все те же 100 долларов за баррель. … Потому что Иран заинтересован в том, чтобы процессы контролировать и не вызывать сильное повышение цен на нефть, которое может привести к такому сокращению потребления, когда просто, так сказать, Ормузский пролив перестанет работать как фактор объяснил Колташов

Ранее сообщалось, что в Иране произошел раскол по поводу открытия Ормузского пролива. В частности, заявление главы МИД страны Аббаса Аракчи об открытии пролива возмутило представителей Корпуса стражей исламской революции.

18 апреля в КСИР заявили, что Иран намерен держать Ормузский пролив закрытым до полного снятия морской блокады США.