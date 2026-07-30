Reuters: Казахстан может начать переработку российской нефти на своих НПЗ

Казахстан обсуждает с Россией переработку нефти Reuters: Казахстан может начать переработку российской нефти на своих НПЗ

Москва30 июл Вести.Москва и Астана ведут переговоры о переработке российской нефти на казахстанских НПЗ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство энергетики республики. При этом нефтепродукты будут частично продаваться в самом Казахстане, а частично возвращаться в Россию.

Впрочем, объемы поставок нефти и предприятия, которые будут заниматься переработкой, пока не известны.

Ведутся переговоры о переработке нефти российского происхождения с последующей продажей полученной продукции внутри Казахстана и экспортом части продукции в Российскую Федерацию добавляет агентство

25 июля вице-премьер Александр Новак заявил, что Казахстан может начать поставлять излишки нефтепродуктов в Россию, если такая необходимость возникнет. Он отметил, что это позволит наладить стабильную работу внутренних рынков РФ и Казахстана.