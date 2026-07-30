Москва30 июлВести.Москва и Астана ведут переговоры о переработке российской нефти на казахстанских НПЗ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство энергетики республики. При этом нефтепродукты будут частично продаваться в самом Казахстане, а частично возвращаться в Россию.
Впрочем, объемы поставок нефти и предприятия, которые будут заниматься переработкой, пока не известны.
Ведутся переговоры о переработке нефти российского происхождения с последующей продажей полученной продукции внутри Казахстана и экспортом части продукции в Российскую Федерациюдобавляет агентство
25 июля вице-премьер Александр Новак заявил, что Казахстан может начать поставлять излишки нефтепродуктов в Россию, если такая необходимость возникнет. Он отметил, что это позволит наладить стабильную работу внутренних рынков РФ и Казахстана.