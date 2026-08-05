МИД: Украина стремится к эскалации, нанося удары по объектам экономики России Галузин: Киев добивается эскалации, нанося удары по объектам экономики России

Москва5 авг Вести.Киевский режим, нанося удары по экономическим объектам России, пытается играть на повышение эскалации, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Собственно говоря, вот таким образом, подвергая бомбежкам мирные экономические инфраструктурные объекты, киевский режим пытается играть на повышение эскалации, на то, чтобы внести раскол между нами и нашими союзниками, в данном случае (ударами по танкерам – прим. ред.) - Казахстаном приводит ТАСС слова Галузина

Киев создает искусственную атмосферу эскалации и наращивания напряженности в попытке получить от своих западных спонсоров побольше оружия, подчеркнул дипломат.

В июле атаке украинских беспилотников в морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) подверглись два танкера с казахстанской нефтью.