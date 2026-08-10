В МИД РФ отвергли возможность "заморозки" украинского конфликта Галузин: Москве не подходит вариант с "заморозкой" украинского конфликта

Москва10 авг Вести.Москва не пойдет на "заморозку" украинского конфликта, необходимо устранить его первопричины.

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин агентству ТАСС.

Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая "заморозка" невозможна. Очевидно, что [глава киевского режима Владимир] Зеленский потерял всякую связь с реальностью и пытается эскалировать конфликт, вызывая недовольство и в тех странах, которые Киев считает партнерами рассказал Галузин

Он напомнил об украинских обстрелах гражданской энергетической инфраструктуры. Так, в июле-августе Украина при помощи беспилотников совершила "демонстративные террористические нападения" на объекты, обеспечивающие функционирование Каспийского трубопроводного консорциума, который работает прежде всего на интересы экономики Казахстана.

Он также выразил надежу на адекватную реакцию мирового сообщества на подобные действия Украины, в том числе в имеющих влияние на Киев США и европейских стран, чьи нефтегазовые компании являются акционерами Каспийского трубопроводного консорциума.

По его словам, казахстанские друзья осознают, что терроризму необходимо противостоять во всех его формах и проявлениях.

Лучший способ добиться этого - купировать террористическую активность киевского режима, обеспечить мир и безопасность в Евразии путем разрешения конфликта вокруг Украины на основе устранения его первопричин. Это как раз то, чего добивается наша страна в рамках специальной военной операции. Как известно, безопасность либо есть для всех, либо ее нет ни для кого заявил замглавы МИД РФ

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал заморозить и остановить конфликт на Украине. При этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что с учетом позиции Киева "как таковая заморозка" украинского конфликта невозможна.