Галузин: усилия Запада раскачать отношения РФ и Казахстана обречены на провал Галузин: попытки Запада ослабить отношения РФ и Казахстана обречены на неудачу

Москва7 авг Вести.Попытки стран Запада расшатать отношения России и Казахстана обречены на провал. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

Я с самого начала охарактеризовал наши отношения с Казахстаном ... как отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Эти отношения очень прочны, они уверенно развиваются на основе договоренностей наших лидеров - Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева отметил дипломат

Галузин подчеркнул, что есть целый комплекс договоренностей, оформленных по итогам государственного визита президента Казахстана в Россию в ноябре 2025 года и взаимных визитов президентов в мае 2026 года. В частности, были приняты декларации о переходе отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и о семи основах отношений доверия и партнерства между Москвой и Астаной.

На основе этих документов развивается разветвленный комплекс отношений между странами, которые имеют очень прочный характер и, конечно же, попытки западников расшатать их прямо или косвенно обречены на провал, что, собственно говоря, и происходит заявил Галузин

В июле украинские беспилотники атаковали в морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) два танкера с казахстанской нефтью. МИД Казахстана осудил атаки беспилотников на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру КТК, и назвал эти действия "посягательством на экономические интересы Республики Казахстан".

В свою очередь, замглавы МИД Михаил Галузин отметил, что Киев создает искусственную атмосферу эскалации и наращивания напряженности в попытке получить от своих западных спонсоров побольше оружия.