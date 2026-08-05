МИД: попытки нанести поражение России как ядерной державе бесперспективны Галузин: Россия - мощная ядерная держава, ей невозможно нанести поражение

Москва5 авг Вести.Любые попытки нанести поражение такой крупной ядерной державе как Россия бесперспективны, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Задача по нанесению России "стратегического урона" является абсолютно невыполнимой и вздорной, подчеркнул дипломат.

России, мощной ядерной державе, невозможно нанести стратегическое поражение приводит ТАСС слова Галузина

Однако Запад, к сожалению, прилагает усилия к достижению этой цели, используя в качестве инструмента своих киевских марионеток, отметил Галузин.

Президент Владимир Путин заявил, что ядерная триада России последовательно модернизируется.