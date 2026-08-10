МИД РФ: действия США по Украине пока не стыкуются со стремлением к миру

Галузин: действия Вашингтона по Украине не стыкуются со стремлением к миру МИД РФ: действия США по Украине пока не стыкуются со стремлением к миру

Москва10 авг Вести.Действия Вашингтона в контексте урегулирования конфликта на Украине пока не стыкуются со стремлением к миру. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

В беседе с ТАСС он отметил противоречивость риторики и действий Соединенных Штатов.

Обратили внимание на высказывания [госсекретаря США Марко] Рубио в июне о том, что Вашингтон не рассматривает себя в качестве "нейтрального посредника". … В то же время на днях он сказал, что в ближайшие недели США попытаются организовать переговоры по Украине. Сами за себя говорят продолжающиеся поставки американских вооружений киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и иное содействие, что не стыкуется со стремлением к миру сказал Галузин

Он добавил, что российская сторона остро ставит все эти вопросы в ходе контактов с Вашингтоном.

Ранее Рубио заявил, что США в ближайшие недели намерены оценить возможность возобновления переговоров по украинскому урегулированию. По его словам, Вашингтон осознает, что обе стороны конфликта имеют четкие "красные линии".

Между тем президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты добиваются прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта.