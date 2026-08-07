Трамп снова сообщил о прогрессе в украинском урегулировании

Трамп заявил о прогрессе в вопросе украинского урегулирования Трамп снова сообщил о прогрессе в украинском урегулировании

Москва7 авг Вести.Соединенные Штаты Америки добиваются прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете.

Знаете, мы работаем над этим, и я думаю, что мы добиваемся прогресса … Я думал, что этот [конфликт] будет, возможно, одним из самых легких, но он оказался самым сложным, однако прогресс есть рассказал президент США

Ранее американский лидер рассказал, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский якобы хотят заключить соглашение по урегулированию украинского конфликта.

Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что США подходят к процессу урегулирования конфликта на Украине, руководствуясь исключительно собственными интересами.