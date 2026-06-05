В МИД России прокомментировали подготовку новых антироссийских санкций США Галузин: подготовка США новых санкций против России противоречит их заявлениям

Москва5 июн Вести.Подготовка Соединенными Штатами новых санкций в отношении России противоречат заявлениям Вашингтона о перспективах сотрудничества с Москвой. Об этом в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Дипломат напомнил, что американская сторона заявляла о восстановлении нормальных российско-американских отношений после завершения украинского конфликта.

Это [подготовка санкций] несколько противоречит тем заверениям, которые мы иной раз слышим с американской стороны, что стоит только урегулировать украинский конфликт, как российско-американские отношения заживут новой жизнью сказал Галузин

Он добавил, что в настоящий момент Россия фиксирует не просто продолжение санкционной политики бывшего президента США Джо Байдена, а усиление давления со стороны нынешней администрации.

Ранее стало известно, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о помощи Киеву и антироссийских санкциях. Как сообщалось, 226 законодателей поддержали соответствующий документ, 195 высказались против.