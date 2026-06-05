Палата представителей США проголосовала за санкции против РФ и помощь Украине

В Конгрессе США одобрили законопроект о помощи Киеву и санкциях против РФ Палата представителей США проголосовала за санкции против РФ и помощь Украине

Москва5 июн Вести.Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине и антироссийских санкциях. В документе также предусматривается поддержка обороноспособности стран Балтии.

По результатам голосования законопроект поддержали 226 членов нижней палаты Конгресса США, 195 законодателей высказались против, следует из трансляции канала C-SPAN.

Среди поддержавших инициативу – 18 республиканцев, 207 демократов и один независимый законодатель.

Законопроект, внесенный демократами еще в апреле 2025 года, предусматривает создание фонда восстановления Украины, возобновление президентских полномочий по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Украине и странам Восточной Европы, продление до конца 2027 года полномочий Пентагона по оказанию Киеву помощи в сфере безопасности и разведки, а также обязывает Госдепартамент США принять меры по укреплению оборонного потенциала прибалтийских государств.

Помимо этого, законопроект наделяет президента США правом оценивать состояние российско-украинских отношений и на основе этого анализа вводить санкции, замораживать активы и применять дополнительные экспортные пошлины. В качестве меры наказания предлагается установление дополнительных санкций против официальных лиц из РФ, финансовых организаций, нефтегазового сектора, угольной и добывающей промышленности, а также повышение таможенных пошлин на российские товары и услуги как минимум до 500%.

Для вступления в силу законопроекту необходимо одобрение верхней Палаты американского Конгресса – Сената, – который пока по данному вопросу не высказывался.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия справляется с уже введенными против нее санкциями и готова противостоять новым рестрикциям.