Сенаторы США подготовили дополнение к закону о передаче Киеву активов РФ

Сенаторы США намерены расширить закон по передаче российских активов Киеву Сенаторы США подготовили дополнение к закону о передаче Киеву активов РФ

Москва19 июн Вести.Группа сенаторов США внесла законопроект, предусматривающий использование замороженных активов России для закупки военного оборудования ВСУ. Об этом говорится в заявлении на сайте офиса сенатора Тима Кейна.

В США уже действует закон «О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев» (REPO Act), разрешающий конфискацию замороженных активов РФ в пользу Киева.

Новый законопроект создан в качестве расширения к действующему документу, чтобы добавить к разрешенным целям закупку военного оборудования.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что иранские замороженные активы могут быть использованы для выплат компенсаций странам Персидского залива за ущерб, который Тегеран нанес им в ходе конфликта между Ираном и США.