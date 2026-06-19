"Это грабеж": в СВОП высказались о намерении США использовать активы РФ Член СВОП Климов: вред от использования активов России испытают сами США

Москва19 июн Вести.Последствия использования российских активов испытает только сам Вашингтон. Об этом заявил член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в беседе с NEWS.ru.

Климов напомнил о словах президента США Дональда Трампа, который заявлял, что использование замороженных российских средств – это воровство.

Одно дело, когда вам не дают распоряжаться вашими средствами, объясняя это некими соображениями политического или иного характера. Другое дело, когда деньги у вас взяли и отобрали. Причем забрали, чтобы использовать средства по своему усмотрению. Вся ситуация – это раскрытый грабеж сказал член СВОП

В случае если Вашингтон направит замороженные активы России Украине, число желающих держать свои средства в долларах будет все меньше, отметил он. По его словам, глава Белого дома не просто понимает это, а публично объясняет.

Что там будет на самом деле, мне трудно сказать. Но в любом случае наибольший вред от этого всего испытают США заключил Климов

Ранее группа американских сенаторов внесла законопроект, согласно которому замороженные российские активы предлагается направить на закупку военного оборудования для ВСУ.