"Просто нелепо": Трамп возмутился состоянием ледокольного флота США Трамп: нелепо, что у США имеется всего один ледокол, а у России их – 48

Москва21 мая Вести.Президент США Дональд Трамп назвал нелепым состояние американского ледокольного флота с одним единственным судном, в то время как у России их почти полсотни.

Об этом он сказал, выступая перед выпускным курсом Академии Береговой охраны США в Гротоне (штат Коннектикут). Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Белого дома.

Знаете, у России их (ледоколов – прим. ред.) 48, а у нас – один очень старый, это просто нелепо подчеркнул Трамп

Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал о наращивании российского ледокольного флота. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, развитие Арктики стоит на повестке дня и является стратегическим вопросом для властей страны.