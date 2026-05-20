Москва20 мая Вести.США быстро построят флот минимум из 55 ледоколов, пообещал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на выступлении в Академии береговой охраны.

Он посетовал, что у России в распоряжении уже сейчас есть несколько десятков ледоколов, в то время как у США – лишь "один старый".

Это нелепо... У нас будет очень скоро большой флот ледоколов, они начнут поступать очень быстро. Затем мы нарастим их состав. У нас будет 55 судов за очень короткий период времени сказал Трамп

Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп интересуется покупкой большого числа ледоколов для организации патрулирования побережья Канады. Деньги на эти корабли могут быть заложены в оборонный бюджет США на 2027 год.