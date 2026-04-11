Трамп: танкеры направляются в США, чтобы загрузиться самой "сладкой" нефтью

Москва11 апр Вести.В США массово направляются нефтяные танкеры, чтобы загрузиться самой "сладкой" нефтью, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что в США ожидают увеличение поставок нефти на фоне высокого спроса со стороны международных покупателей.

Огромное количество совершенно пустых нефтяных танкеров, одних из крупнейших в мире, прямо сейчас направляются в Соединенные Штаты, чтобы загрузиться лучшей и самой "сладкой" нефтью (и газом!) в мире написал Трамп в Truth Social

Президент также добавил, что США располагают значительными запасами нефти и способны оперативно обеспечивать поставки.

Ранее Трамп сказал, что США не позволят Ирану взимать пошлины за проход через Ормузский пролив. Он отметил, что это международные воды.