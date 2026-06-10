Трамп признался, что США каждую ночь провозят миллионы баррелей нефти по Ормузу Трамп: США каждую ночь вывозят нефть через Ормузский пролив

Москва10 июн Вести.США каждую ночь вывозят миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга с журналистами в Белом доме.

Мы вывозим миллионы, о чем я впервые объявляю только сегодня, миллионы баррелей нефти. Каждую ночь мы вывозим нефть... Иран только что понял это. И теперь, когда они это поняли, я могу сказать вам заявил американский лидер

Глава Белого дома добавил, что "миллионы баррелей нефти вылились наружу", поэтому сейчас этот природный энергоресурс стоит 85-90 долларов вместо 250.

Ранее телеканал Fox News рассказал о ближайших планах Трампа на Иран.