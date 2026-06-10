Трамп рассказал о 200 нефтяных танкерах, успешно прошедших через Ормуз Трамп: более 200 коммерческих судов с нефтью прошли через Ормузский пролив

Москва10 июн Вести.Более 200 коммерческих судов за месяц успешно пересекли Ормузский пролив, благодаря чему на открытый рынок попали свыше 100 млн баррелей нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, в мае 2025 года он получил американским ВС выполнить "секретную миссию", которая заключалась в сопровождении нефтяных танкеров и других коммерческих судов в Ормузском проливе.

Сегодня я рад сообщить, что благодаря этим усилиям более 100 миллионов баррелей нефти прошли через пролив и попали на открытый рынок. Более 200 коммерческих судов благополучно прошли через пролив говорится в публикации

Глава Белого дома подчеркнул, что успех операции стал возможен благодаря тому, что этот водный путь "контролируют Соединенные Штаты Америки, а не Иран". Он снова заявил о разгроме армии Исламской Республики и разрушении экономики противника.