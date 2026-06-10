Fox News: Трамп близок к решению об ударах по электростанциям и мостам Ирана

Fox News рассказал о ближайших планах Трампа на Иран Fox News: Трамп близок к решению об ударах по электростанциям и мостам Ирана

Москва10 июн Вести.Президент США Дональд Трамп близок к тому, чтобы принять решение о новых ударах по электростанциям и мостам Ирана. Об этом сообщил корреспондент телеканала Fox News Трей Йингст по итогам телефонного разговора с американским лидером​​​.

Президент Трамп сказал мне, что он близок к отдаче приказа о новых ударах по иранским электростанциям и мостам сообщил Йингст

Ранее Трамп заявил, что армия США якобы полностью разгромила Вооруженные силы Ирана. По его словам, власти республики слишком затянули с заключением сделки и "теперь им придется заплатить цену".