Москва10 июнВести.Президент США Дональд Трамп близок к тому, чтобы принять решение о новых ударах по электростанциям и мостам Ирана. Об этом сообщил корреспондент телеканала Fox News Трей Йингст по итогам телефонного разговора с американским лидером.
Президент Трамп сказал мне, что он близок к отдаче приказа о новых ударах по иранским электростанциям и мостамсообщил Йингст
Ранее Трамп заявил, что армия США якобы полностью разгромила Вооруженные силы Ирана. По его словам, власти республики слишком затянули с заключением сделки и "теперь им придется заплатить цену".