Москва22 июлВести.Вашингтон в ответ на иранские удары по судам в Ормузском проливе будет бить по мостам и электростанциям в Иране, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети The Truth Social.
С этого момента каждый раз, когда …Иран будет обстреливать судно в Ормузском проливе, будь то с помощью ракеты, беспилотника или любого другого …оружия, США будут бомбить и разрушать один мост или электростанциюнаписал Трамп
Он добавил, что имеет ввиду в том числе инфраструктуру в Тегеране и рядом с иранской столицей.
Ранее Трамп заявил, что военный конфликт с Ираном не завершится в ближайшее время. Он также грозил ударом по "новому ядерному объекту" Ирана.