Трамп: США в ответ на удары Ирана будут бомбить мосты и электростанции

Трамп грозит уничтожать мосты и электростанции Ирана в ответ на удары в Ормузе Трамп: США в ответ на удары Ирана будут бомбить мосты и электростанции

Москва22 июл Вести.Вашингтон в ответ на иранские удары по судам в Ормузском проливе будет бить по мостам и электростанциям в Иране, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети The Truth Social.

С этого момента каждый раз, когда …Иран будет обстреливать судно в Ормузском проливе, будь то с помощью ракеты, беспилотника или любого другого …оружия, США будут бомбить и разрушать один мост или электростанцию написал Трамп

Он добавил, что имеет ввиду в том числе инфраструктуру в Тегеране и рядом с иранской столицей.

Ранее Трамп заявил, что военный конфликт с Ираном не завершится в ближайшее время. Он также грозил ударом по "новому ядерному объекту" Ирана.