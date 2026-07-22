Tasnim: в случае удара США по мостам или электростанциям Иран ответит зеркально

Тегеран пригрозил Вашингтону ответом в случае удара по мостам и электростанциям Tasnim: в случае удара США по мостам или электростанциям Иран ответит зеркально

Москва22 июл Вести.Иранские военные выступили с предупреждением в адрес Соединенных Штатов: в случае нанесения Вашингтоном ударов по любой иранской стратегической инфраструктуре, включая мосты и электростанции, Тегеран оставляет за собой право нанести симметричные удары по объектам в регионе, связанным с американскими интересами. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Если США атакуют любой иранский мост или электростанцию, Иран нанесет ответные удары по нескольким объектам региональной инфраструктуры и энергетическим объектам, связанным с интересами США заявил военный источник, близкий к Корпусу стражей исламской революции, в беседе с агентством

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил уничтожать мосты и электростанции Ирана в ответ на удары в Ормузе.