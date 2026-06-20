Москва20 июнВести.Иран пригрозил Соединенным Штатам возможной приостановкой поставок энергоресурсов по всему Ближнему Востоку.
Об этом сообщил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер в социальной сети X.
Такие меры могут быть приняты, если Вашингтон не выполнит условия ранее заключенного меморандума о взаимопонимании, отметил чиновник.
Мохбер подчеркнул, что США лучше других понимают язык экономики и анализа затрат и выгод.
Он также добавил, что иранские переговорщики не прекратят своих усилий до тех пор, пока все обязательства не будут полностью выполнены, а права и интересы иранской нации — соблюдены.
Ранее Иран решил вновь закрыть Ормузский пролив в ответ на продолжение ударов Израиля по Ливану.