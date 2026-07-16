Иран пригрозил блэкаутом всего Ближнего Востока в случае продолжения войны

Иран заявил об ужасных последствиях продолжения конфликта на Ближнем Востоке Иран пригрозил блэкаутом всего Ближнего Востока в случае продолжения войны

Москва16 июл Вести.Иран пригрозил блэкаутом всего Ближнего Востока в случае атак на свою энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил член Совета по определению политической целесообразности Ирана Мохаммад Мохбер.

Он отметил, что атаки на иранские энергообъекты приведут к разрушению системы энергоснабжения всего региона.

Сторонники терроризма должны знать, что нападение на безопасность и нанесение ущерба инфраструктуре Ирана – это билет в один конец к уничтожению всей цепочки поставок энергии в регионе написал Мохбер в соцсети X

Ранее в МИД Исламской Республики заявили, что Тегеран не намерен соблюдать условия меморандума о взаимопонимании с США или вести переговоры относительно каких-либо других договоренностей.

Вечером 16 июля взрывы слышны в Дубае. В порту Джебель Али находится крупнейший пункт захода для ВМС США на всем Ближнем Востоке.