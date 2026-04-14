Треть из 80 энергетических объектов на Ближнем Востоке повреждены МЭА: война США и Ирана - самая большая энергетическая угроза в истории

Москва14 апр Вести.Война США и Ирана привела к самой большой энергетической проблеме в истории. Об этом пишет иранское агентство Fars со ссылкой слова исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.

Перебои в поставках нефти из-за войны США и Ирана — самая большая угроза энергетической безопасности в истории. Треть из 80 энергетических объектов на Ближнем Востоке, за которыми мы следим, повреждены. указано в сообщении

Ранее МЭА разработали план по снижению потребления нефти, включающий десять мер, направленных на сокращение спроса на "черное золото". Однако спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал эту инициативу, заявив, что она может привести к режиму ограничений в энергетике.