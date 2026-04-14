Дмитриев считает, что план МЭА по снижению потребления нефти похож на локдаун

Дмитриев сравнил план МЭА по снижению потребления нефти с ковидными мерами Дмитриев считает, что план МЭА по снижению потребления нефти похож на локдаун

Москва14 апр Вести.С предложений, подобных тем, что разработаны Международным энергетическим агентством (МЭА), начинаются энергетические локдауны, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В соцсети Х он прокомментировал план МЭА по снижению потребления нефти, включающий десять мер, направленных на сокращение спроса на "черное золото".

Вот так начинаются энергетические локдауны написал Дмитриев, прикрепив к публикации инфографику с предложенными мерами

Среди инициатив МЭА – снижение скоростных лимитов на дорогах, развитие удаленного формата работы, введение дней без использования личного транспорта в городах, стимулирование перехода на общественный транспорт и электромобили, сокращение деловых поездок и развитие железнодорожного сообщения в качестве альтернативы авиаперелетам.

Блокада Ормузского пролива со стороны Ирана спровоцировала масштабный топливный кризис, который охватил ряд государств.

Европа сейчас принимает меры по сдерживанию роста цен на топливо, вероятно, будут распакованы нефтяные резервы стран ЕС.

В Азии начались беспорядки из-за нехватки энергоносителей с Ближнего Востока. Целый список стран переходит на ковидные ограничения на фоне кризиса.

Между тем Международный валютный фонд, Всемирный банка и МЭА представили доклад о ситуации на рынке энергоносителей. Вывод организаций неутешительный – цены на топливо будут оставаться высокими еще длительный период времени.