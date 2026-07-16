СМИ сообщили о взрывах в центре Дубая Reuters: в центре Дубая слышны взрывы

Москва16 июл Вести.Очевидцы сообщили о звуках взрывов в центре Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщило агентство Reuters.

Взрывы раздались около 20.20 по дубайскому времени (19.20 мск).

Очевидцы в районе Business Bay сообщили, что слышали громкие взрывы говорится в публикации

Иранское агентство Fars при этом сообщило, что часом ранее ракеты США попали в порт Бандар-Аббас в Ормузском проливе – в этом районе расположены объекты военно-морского флота и Корпуса стражей исламской революции. Кроме того, американские военные атаковали остов Кешм в Ормузском проливе.

Утром 16 июля КСИР сообщил о начале новой волны ударов по военным объектам США в странах Ближнего Востока.