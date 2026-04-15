Белый дом заявил о 103 танкерах, которые направляются в порты США за нефтью

Москва15 апр Вести.В американские порты для загрузки сырой нефтью направляются 103 танкера.

Об этом говорится в размещенном на сайте Белого дома пресс-релизе.

На вчерашний день (14 апреля – прим. ред.) 167 танкеров, перевозящих сырую нефть, указали пунктом назначения США, из которых 103 порожних судна движутся к американским портам для загрузки нефтью сказано в комментарии

Уточняется, что из этих танкеров 54 относятся к классу VLCC, каждый из которых способен перевозить около двух миллионов баррелей нефти. При этом 20 судов зарегистрированы под флагами европейских стран, еще столько же танкеров приписаны к азиатским портам.

13 апреля Военно-морские силы (ВМС) США организовали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, который обеспечивает около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

При этом на следующий день стало известно, что, несмотря на блокаду со стороны Соединенных Штатов, два танкера прошли через Ормузский пролив.

Официальные лица в Вашингтоне заявляют, что суда, не связанные с Ираном, могут свободно следовать через этот водный путь, если они не платили Тегерану за проход. Иранские власти пока не объявляли о введении платы, однако заявляли об обсуждении подобных планов.