Москва4 июнВести.Палата представителей Соединенных Штатов проголосовала за вынесение на рассмотрение законопроекта об оказании помощи Украине и введении новых антироссийских санкций.
Об этом стало известно из трансляции на канале C-SPAN.
Инициативу поддержали 218 законодателей, в то время как 204 проголосовали против.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате США заявил, что идет согласование текста законопроекта о новых санкциях против РФ. Рубио отметил, что у президента США Дональда Трампа появились новые инструменты санкционного давления на Россию.