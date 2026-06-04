Конгресс США вынес на голосование проект о санкциях против РФ и помощи Киеву Палата представителей США одобрила рассмотрение новых санкций против России

Москва4 июн Вести.Палата представителей Соединенных Штатов проголосовала за вынесение на рассмотрение законопроекта об оказании помощи Украине и введении новых антироссийских санкций.

Об этом стало известно из трансляции на канале C-SPAN.

Инициативу поддержали 218 законодателей, в то время как 204 проголосовали против.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате США заявил, что идет согласование текста законопроекта о новых санкциях против РФ. Рубио отметил, что у президента США Дональда Трампа появились новые инструменты санкционного давления на Россию.