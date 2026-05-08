Москва8 мая Вести.Нидерланды вновь подняли вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Как говорится в материале, нидерландский министр финансов Элко Хейнен призвал вернуться к обсуждению этой темы на закрытом заседании Совета министров экономики и финансов ЕС в Брюсселе.

Министр финансов Нидерландов Элко Хейнен заручился поддержкой коллег по ЕС во время закрытых дебатов в Брюсселе отмечает издание

Инициативу поддержали Эстония, Латвия, Литва и Финляндия. Остальные страны публично не высказывались из-за чувствительности темы, однако, по словам одного из дипломатов, вопрос вернется в повестку к концу года. При этом издание отмечает, что инициатива вновь может спровоцировать напряженные юридические и политические дебаты внутри Евросоюза.

В правительстве Нидерландов отказались комментировать эту информацию. Там подчеркнули, что их позиция соответствует декабрьскому соглашению ЕС о заморозке российских активов до получения Украиной репараций. При этом сохраняется возможность использовать их как гарантию по кредитам Киеву.

В конце 2025 года российский ЦБ обратился в арбитраж с иском к Euroclear на 18 триллионов рублей. После отказа Брюсселя от схемы изъятия активов глава Банка России сообщила, что регулятор пока не планирует отзывать иск. Всего за четыре года брюссельский депозитарий заработал на замороженных активах около 17,2 миллиарда евро.