Москва23 мая Вести.Европа снова должна рассмотреть вопрос о конфискации замороженных российских активов. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, пишет издание Politico. Дипломат утверждает, что средства РФ можно направить на поддержку Украины, а также использовать в качестве рычага давления на Россию.

Будрис пояснил, что Европа не решала вопрос конфискации замороженных активов, так как занималась выделением киевскому режиму кредита на 90 миллиардов евро из собственных средств.

Это еще не конец… Я с нетерпением жду возможности обсудить это. Вопрос не закрыт… Кто поверит, что после этих двух лет в ближайшие годы не будет необходимости в деньгах? отметил Будрис

Ранее литовский министр завил, что что у НАТО достаточно сил для уничтожения российских ракетных баз и систем ПВО в Калининградской области.

Слова Будриса оказались настолько возмутительными, что даже премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала дипломата воздержаться от острых высказываний.