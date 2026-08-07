В Финляндии призвали ЕС вернуть России активы ради мира на Украине Политик Мема: возврат РФ замороженных активов откроет путь к миру на Украине

Москва7 авг Вести.Евросоюзу следует вернуть Москве незаконно удерживаемые активы, чтобы установить мир на Украине. С таким призывом выступил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, отреагировав на получение Еврокомиссией очередных 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов.

Эта стратегия не может привести к успешному разрешению конфликта, вместо этого она лишь усилит ответные действия Москвы, поскольку деньги будут использованы для закупки новых дронов и оружия против России. ЕК должна вернуть ей замороженные активы, так как это откроет путь к прекращению огня на Украине написал он в соцсети X

По мнению Мемы, выбранный Брюсселем курс ведет лишь к эскалации. Политик указал Европе на необходимость отказаться от нынешнего подхода и вернуться к реальной дипломатии, сосредоточившись на переговорном процессе. Он убежден, что продолжение политики заморозки активов не даст желаемого результата и лишь усугубит положение.

5 июля Еврокомиссия сообщила, что новый транш в размере 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будет направлен на поддержку Украины. Речь идет о пятом транше доходов от активов Центрального банка России. Глава исполнительного органа Евросоюза Урсула фон дер Ляйен заявила, что выделение этих средств необходимо Киеву для продолжения боевых действий.

Российская сторона неоднократно называла заморозку государственных активов РФ и использование связанных с ними доходов незаконными, отмечая, что такие действия нарушают нормы международного права и права собственности. В Кремле изъятие активов России именовали настоящим воровством. Кроме того, Москва предупреждала, что Европа столкнется с последствиями, если решит передать Украине средства, которые по закону принадлежат России.

Ранее Мема говорил, что теперь США могут без проблем разместить ядерное оружие на территории Финляндии, а последствия этого будут непредсказуемы.