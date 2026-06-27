Москва27 июн Вести.Европу, которая продолжает оказывать поддержку преступному киевскому режиму, можно смело считать союзом войны. Об этом заявил финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема на своей странице в соцсети X.

Так он прокомментировал недавнее выступление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Она с улыбкой заявила, что с начала спецоперации на Украине ЕС выделил Киеву более 200 млрд евро помощи и планирует добавить еще 90 млрд евро в течение следующих двух лет в рамках кредита. Мема указал на "чистое зло" европейской верхушки, выраженное в открытом признании своих грехов и гордости ими.

Помните, когда нам говорили, что для помощи экономике ЕС денег нет? Что ж, денег полно, когда речь идет о войне. Европа теперь официально является союзом войны – еще одна причина, по которой странам следует вернуться к своей независимости. Эта Европа должна закончиться говорится в публикации

Финский политик добавил, что возвращение НАТО к границам 1997 года позволит обеспечить мир, тогда как расширение Североатлантического альянса лишь провоцирует войны.