Финский политик Мема: ЕС вооружает Киев даже после подрыва ВСУ Севпотоков

Мема обратил внимание на реакцию ЕС на подрыв Севпотоков Киевом Финский политик Мема: ЕС вооружает Киев даже после подрыва ВСУ Севпотоков

Москва15 авг Вести.Европейский союз, несмотря на фактически доказанную причастность украинских властей к подрыву "Северных потоков", закрыл на это глаза и продолжил тратить миллиарды евро на вооружение Киева. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Он отметил, что Берлин собрал достаточно доказательств участия украинцев в диверсии.

Что сделала председатель ЕК (Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен - ред.) для защиты интересов Европы и Германии? Урсула продолжила тратить миллиарды евро на оружие Украине, закрыв глаза на атаку на "Северный поток" указал Мема на своей странице в Х

При этом Европа продолжает изображать Россию в лице врага, чтобы оправдать трату огромных средств на вооружение Киева, добавил политик.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. В августе 2025 года в Италии по подозрению в причастности к этим актам был задержан бывший офицер ВСУ Сергей Кузнецов.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что действия Германии в вопросе расследования подрыва газопроводов "Северный поток" похожи на поиск козла отпущения.