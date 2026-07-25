Мема: Европа не сможет говорить с Россией, пока молчит о преступлениях Киева Мема: дипломатия ЕС и РФ невозможна без осуждения военных преступлений Киева

Москва25 июл Вести.Финский политик Армандо Мема, представляющий национально-консервативную партию "Альянс свободы", заявил, что Европейский союз закрывает глаза на преступления киевского режима, что делает любые переговоры с Москвой бессмысленными. Свое заявление он опубликовал на странице в соцсети X, комментируя ночной удар ВСУ по мирным жителям в Запорожской области.

Поводом для заявления стала трагедия в поселке Кирилловка, где украинские беспилотники атаковали базы отдыха. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Украинские беспилотники, поддерживаемые западными союзниками, продолжают убивать мирных жителей в России. <...> Дипломатии между ЕС и Россией не будет, если Европа будет молчать о таких военных преступлениях и продолжит поставлять оружие Украине написал Мема

Политик подчеркнул, что двойные стандарты Евросоюза в отношении международного права стали главным препятствием на пути к миру. Он также выразил возмущение преднамеренными атаками на беззащитных граждан, отметив, что пока Брюссель выделяет миллиарды на поддержку Киева и игнорирует его преступления, надеяться на диалог с Россией не приходится.

Ранее исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева заявила, Россия требует от генсека ООН осудить кровавые преступления киевского режима.