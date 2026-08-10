Москва10 авг Вести.Действия Германии в вопросе расследования подрыва газопроводов "Северный поток" похожи на поиск козла отпущения, дальнейшие принимаемые решения страны будут крайне манипулятивными. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник агентству ТАСС.

Он напомнил, что "Северные потоки" были большим, долгосрочным и взаимовыгодным проектом европейских государств и РФ, а не одной только России.

Россия зарабатывала на поставляемом газе, Европа обеспечивалась на постоянной основе достаточно дешевым энергоносителем, который работал на рост ее экономики. Эти цели были нарушены каким-то деятелем, который самостоятельно отправился подрывать "Северный поток". Это больше похоже на поиск козла отпущения - не пытаться искать, как это все происходило, было ли действительно так, как описывается в этих судебных действиях рассказал Мирошник

По словам Мирошника, Россия неоднократно выступала за проведение многостороннего расследования, в том числе с ее участием, поскольку Москва напрямую заинтересована в выяснении обстоятельств подрыва газопроводов.

Но, как видите, как черт от ладана, они бегут от вот этой возможности. И все остальные принимаемые решения с крайне высокой степенью вероятности, если не поменяется конъюнктура, будут крайне манипулятивными, например поиск возможности просто избавиться от этой темы, как-то ее формально закрыть с без каких-либо серьезных последствий для Украины добавил Мирошник

Ранее заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что говорить о беспристрастности и транспарентности органов юстиции ФРГ в вопросе "Северных потоков" не приходится. Он также рассказал, что Берлин, нарушая свои международные обязательства, уклоняется от совместной с Россией работы по расследованию терактов на "Северных потоках".