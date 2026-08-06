МИД РФ обвинил Берлин в нежелании расследовать теракты на "Северных потоках" МИД РФ: Германия отказывается сотрудничать по делу о подрыве "Северных потоков"

Москва6 авг Вести.Берлин, нарушая свои международные обязательства, уклоняется от совместной с Россией работы по расследованию терактов на "Северных потоках". Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

Германские власти, вопреки своим международным обязательствам об оказании правовой помощи по уголовным делам и антитеррористическим конвенциям, упорно отказываются взаимодействовать с российскими правоохранительными органами в расследовании этого преступления заявил дипломат

По словам Любинского, наиболее наглядным стало сопротивление ФРГ инициативе запустить международное расследование через Совет Безопасности ООН.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах, снабжавших Европу, - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - прогремели 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допустили, что речь может идти о целенаправленной диверсии. Оператор газопровода, компания Nord Stream AG, указывала, что масштаб разрушений не имеет прецедентов, а оценить сроки восстановления невозможно. Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва многократно запрашивала сведения о взрывах на "Северных потоках", однако так и не получила их.