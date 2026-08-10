Мирошник считает, что ФРГ может позже предъявить Киеву счет за "Северные потоки" Мирошник: Берлин может позднее предъявить Киеву счет за "Северные потоки"

Москва10 авг Вести.Германия выбрала стратегию затягивания расследования терактов на газопроводах "Северный поток" и может предъявить Украине счет позднее.

Об этом заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Я не исключаю вариантов, что при разделе пирога "Украина" они могут сказать: "А вы нам должны еще за это". Поэтому эта история тянется очень долго. Но, я думаю, основная все-таки причина в том, что это слишком резонансная тема сказал он

По его словам, Берлин с точки зрения международного права должен оценить колоссальные убытки из-за подрыва "Северных потоков" и предъявить счет Киеву.

Мирошник отметил, что действия Германии в контексте расследования похожи на поиск козла отпущения. Он добавил, что "Северные потоки" были долгосрочным и взаимовыгодным проектом европейских государств и Москвы, а не одной только России.