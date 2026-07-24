Москва24 июлВести.Германия оказалась перед жесткой дилеммой: продолжать финансировать киевский режим или потребовать от него ответа за подрыв "Северных потоков". Как заявил РИА Новости генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, канцлер ФРГ Фридрих Мерц попал в эпицентр "политического цунами", и рано или поздно немцам придется сделать экзистенциальный выбор.
Немецкие следователи установили связь исполнителей теракта со спецслужбами Украины, что может стать основанием для официальных обвинений Киеву. Гражданин Украины Сергей Кузнецов — один из главных обвиняемых. С июля 2026-го ему предъявлены обвинения. Как выяснила прокуратура ФРГ, в разговоре с женой Кузнецов жаловался, что чувствует себя "брошенным" страной, и упоминал "командира" Романа — вероятно, офицера СБУ Романа Червинского. В интервью Der Spiegel тот назвал теракт "благословением не только для Украины, но и для Германии".
Основной целью теракта прокуратура считает препятствие поставкам российского газа, а характер преступления — политическим. Зеленский обвинения отрицает. Западные СМИ упоминали экс-главкома Залужного, но тот также все отвергает.
Журналист Сеймур Херш утверждает, что взрывные устройства заложили водолазы ВМС США при поддержке Норвегии еще в июне 2022-го. Автор WSJ Боян Панчевски в книге пишет, что Залужный согласовал план с Зеленским, а все приказы уничтожили.
Не осталось никаких компрометирующих документов, ни единого следа цепочки командованиязаявил он
Панчевски также указывает на возможное соучастие Польши, которая свободно пропустила украинцев и не проверила яхту с грузом. Варшава не выдала Берлину фигуранта Журавлева, а глава МИД Польши порывался наградить его.
Зеленского не объявили врагом номер один. Наоборот, в Берлине ему продолжают льститьзаявил главный редактор NZZ Эрик Гуйер
В ФРГ возмущены даже в оппозиции. Лидер АдГ Алиса Вайдель назвала взрыв "государственным террором" Украины. Глава ССВ Сара Вагенкнехт спросила: "А мы продолжаем перечислять этим коррумпированным террористам миллиарды?".
По словам Мухина, на Мерца давят сразу две волны.
Одна — внешняя, требующая продолжения помощи Украине. Она остается достаточно сильной. Другая — внутриполитическая, обусловленная возмущением причастности Киева к подрыву "Северных потоков". Как Мерц будет в итоге выкручиваться, даже трудно представитьрассуждает политолог
Он подчеркнул, что немцам предстоит либо терпеть унижение, либо взять себя в руки и призвать Украину к ответственности. Во втором случае, уверен эксперт, последствия для Киева будут неизбежными.