Песков назвал парадоксальным тот факт, что ФРГ продолжает спонсировать Киев Песков: ФРГ продолжает спонсировать Киев, несмотря на подрыв Nord Stream

Москва3 июл Вести.ФРГ продолжает спонсировать Киев, несмотря на причастность Украины к подрыву "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал решение ФРГ предъявить обвинение украинцу в подрыве газопровода.

На этом фоне весьма и весьма парадоксально выглядит каждый раз новость, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима указал на брифинге пресс-секретарь президента

По его словам, Европа должна учитывать причастность Киева к подрыву Nord Stream, когда говорит о перспективах членства Украины в ЕС.

"Конечно, все страны ЕС должны учитывать этот кейс, когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС, перспективах сближения с ЕС", - сказал он.

Ранее генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения гражданину Украины, которого подозревают в причастности к подрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".