Песков заявил, что Киев создает видимость давления для своих кураторов Песков: киевский режим пытается создать информационную картину для кураторов

Москва5 июл Вести.Киевский режим пытается создать информационную картину для своих западных кураторов и союзников по Североатлантическому альянсу, однако не способен оказывать реальное давление на Россию. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он отметил, что украинские власти "огрызаются" и стремятся продемонстрировать своим партнерам по НАТО способность влиять на ситуацию.

Конечно, киевский режим огрызается, пытается создать информационную картину для своих кураторов, для своих подельников по Североатлантическому альянсу. Создать картину, что, дескать, он в силах оказывать какое-то давление сказал Песков

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что те, кто хорошо понимает ситуацию, осознают бессмысленность подобных попыток.

Песков также заявил, что в преддверии саммита НАТО стоит ожидать провокаций от Кремля.