Песков: Российская армия по мере необходимости выбивает военный потенциал Киева Песков заявил, что ВС РФ по мере необходимости выбивают военный потенциал ВСУ

Москва26 июл Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) знают, что делают, и по мере необходимости выбивают военный потенциал киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская армия снижает способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершать теракты.

Они знают, что они делают, и по мере необходимости они выбивают военный потенциал Украины, околовоенный потенциал Украины, тем самым снижая, в целом, способность киевского режима совершать такие террористические действия сказал Песков журналистам

Ранее Песков заявлял, что президент России Владимир Путин уже озвучивал все предложения по Украине, и киевский режим "хорошо знает, что делать".