Москва26 июлВести.Вооруженные силы России (ВС РФ) знают, что делают, и по мере необходимости выбивают военный потенциал киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, российская армия снижает способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершать теракты.
Они знают, что они делают, и по мере необходимости они выбивают военный потенциал Украины, околовоенный потенциал Украины, тем самым снижая, в целом, способность киевского режима совершать такие террористические действиясказал Песков журналистам
Ранее Песков заявлял, что президент России Владимир Путин уже озвучивал все предложения по Украине, и киевский режим "хорошо знает, что делать".