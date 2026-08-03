Москва3 авгВести.Депутат финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Евросоюз прекратить военную поддержку Киева и заставить его соблюдать правила ведения боевых действий, не нанося ударов по мирному населению.
В своей публикации в соцсети Х он обратился к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Я призываю Урсулу фон дер Ляйен не молчать перед лицом столь варварской атаки на гражданских в России. Она должна немедленно прекратить военную помощь Украине и заставить Украину соблюдать правила ведения боевых действий, не нацеливаясь на мирных жителейнаписал Мема
По мнению парламентария, ЕС поэтапно трансформируется в "террористическую организацию" и рискует спровоцировать жесткую реакцию со стороны Российской Федерации, продолжая финансировать атаки на ее гражданское население.
Мема подчеркнул, что ЕС не может претендовать на роль "бастиона цивилизации и международного права", параллельно спонсируя конфликт.
Ранее Мема указал на желание Зеленского спровоцировать третью мировую войну.