Москва3 авг Вести.Депутат финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Евросоюз прекратить военную поддержку Киева и заставить его соблюдать правила ведения боевых действий, не нанося ударов по мирному населению.

В своей публикации в соцсети Х он обратился к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Я призываю Урсулу фон дер Ляйен не молчать перед лицом столь варварской атаки на гражданских в России. Она должна немедленно прекратить военную помощь Украине и заставить Украину соблюдать правила ведения боевых действий, не нацеливаясь на мирных жителей написал Мема

По мнению парламентария, ЕС поэтапно трансформируется в "террористическую организацию" и рискует спровоцировать жесткую реакцию со стороны Российской Федерации, продолжая финансировать атаки на ее гражданское население.

Мема подчеркнул, что ЕС не может претендовать на роль "бастиона цивилизации и международного права", параллельно спонсируя конфликт.

Ранее Мема указал на желание Зеленского спровоцировать третью мировую войну.