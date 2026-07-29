Москва29 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, атакуя иранское судно, стремится спровоцировать начало третьей мировой войны. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети Х.
Он также назвал нападение Украины на иранское судно "явным нарушением международного права".
Украина неоднократно пыталась втянуть Европу в войну против России, а Зеленский, нападая на иранские корабли, стремится спровоцировать третью мировую войнунаписал Мема
Он добавил, что Иран имеет полное право на ответные действия в соответствии с международным правом. Однако, по его мнению, ситуация вокруг иранского судна остается весьма опасной, причем она может привести более масштабным и беспрецедентным последствиям.
Украина атаковала торговое судно Ирана в Каспийском море 25 июля. По данным Министерства иностранных дел Исламской Республики, в результате атаки один человек погиб.
Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Украину в произошедшем. По словам главы дипломатического ведомства, атака была совершена по указке Израиля с целью втянуть европейские страны в ближневосточный конфликт.