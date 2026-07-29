Финский политик указал на желание Зеленского спровоцировать третью мировую войну Мема: Зеленский атакой на судно Ирана хочет спровоцировать третью мировую войну

Москва29 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, атакуя иранское судно, стремится спровоцировать начало третьей мировой войны. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети Х.

Он также назвал нападение Украины на иранское судно "явным нарушением международного права".

Украина неоднократно пыталась втянуть Европу в войну против России, а Зеленский, нападая на иранские корабли, стремится спровоцировать третью мировую войну написал Мема

Он добавил, что Иран имеет полное право на ответные действия в соответствии с международным правом. Однако, по его мнению, ситуация вокруг иранского судна остается весьма опасной, причем она может привести более масштабным и беспрецедентным последствиям.

Украина атаковала торговое судно Ирана в Каспийском море 25 июля. По данным Министерства иностранных дел Исламской Республики, в результате атаки один человек погиб.

Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Украину в произошедшем. По словам главы дипломатического ведомства, атака была совершена по указке Израиля с целью втянуть европейские страны в ближневосточный конфликт.