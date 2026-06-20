Москва20 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский несет угрозу безопасности для всей Европы, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Он прокомментировал заявление Зеленского, который потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко убрать или "выключить" военную технику, якобы расположенную в белорусском приграничье. Глава киевского режима пригрозил сделать это самостоятельно, если к нему не прислушаются.

Зеленский уже стал угрозой для мира в Европе. Последние атаки в Москве и угрозы в адрес Беларуси являются явным признаком того, что этот человек представляет угрозу безопасности для всей Европы написал Мема в X

По его мнению, Киев рассчитывает на прямое вмешательство НАТО в конфликт, надеясь таким образом изменить ситуацию на поле боя.

Мема также выразил мнение, что даже в случае вступления альянса в конфликт это не изменит положение Украины, поскольку Россия остается ядерной сверхдержавой, а страны НАТО не заинтересованы в ядерном противостоянии.

Он призвал европейские государства не допустить дальнейшей эскалации и заявил, что Европа находится близко к опасной черте.